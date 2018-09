Romagnoli (ex-Sporting) pendura as botas e vira manager do San Lorenzo

Leandro Romagnoli, internacional argentino que atuou no Sporting entre 2006 e 2009, decidiu colocar termo à carreira de jogador aos 37 anos. O anúncio foi feito pelo próprio esta quinta-feira, através das redes sociais. "Quero anunciar que finalmente tomei a decisão de retirar-me do futebol. Foram mais de 30 anos, 20 como profissional, dedicados a jogar o desporto mais bonito do Mundo", escreveu.

Na mesma mensagem, o argentino anunciou que a partir de agora se vai tornar manager do San Lorenzo, clube do qual foi capitão e onde é um verdadeiro ídolo dos adeptos. "Agora o futebol vai encontrar-me noutro lugar, pois aceitei o convite para ser manager do clube. Assumo este desafio com a convicção de poder conseguir novas conquistas para este clube que eu amo", acrescentou.

Durante a sua carreira, Romagnoli só vestiu três camisolas: San Lorenzo, Vera Cruz e Sporting. Em Portugal, ao serviço dos leões, conquistou duas Supertaças e duas Taças de Portugal