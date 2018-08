Rolando coloca Marselha na final com o At. Madrid

O Marselha vai jogar no seu país, em Lyon, a final da Liga Europa diante do Atlético de Madrid. E tudo graças a um português, no caso Rolando que entrou aos 100 minutos e aos 116 desviou de pé direito, na sequência de um canto, para o fundo da baliza do Salzburgo.



É preciso realçar o mérito dos austríacos que precisavam de anular o 0-2 que traziam do sul de França e a verdade é que imprimiram um ritmo alucinante e os dois golos acabaram por chegar na segunda parte. No prolongamento até ao golo de Rolando o Salzburgo esteve sempre mais perto de Lyon, contudo, o central português acabou por ser decisivo e por estes dias é o grande herói dos marselheses.