Rockets são principal ameaça ao trono dos Warriors na NBA

Se a época arrancou com Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers como claros favoritos para um quarto capítulo das finais que repetem desde 2015, seis meses (e 1230 jogos) depois nenhuma das duas equipas conseguiu o primeiro lugar na respetiva conferência. Na fase final, a partir de hoje, a maior ameaça ao trono vem dos Houston Rockets, da dupla James Harden-Chris Paul. No Leste, Raptors, Celtics e 76ers tentam derrubar a lenda LeBron.

Conferência Oeste

- HOUSTON ROCKETS (1.º, 65V-17D) - MINNESOTA TIMBERWOLVES (8.º, 47V-35D)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Duelos na época: 3-1

Em Houston, a dupla Chris Paul-James Harden levou os Rockets à melhor fase regular da sua história e ao primeiro lugar no Oeste que parecia destinado aos Warriors. Se Harden mantiver o modo MVP, são fortes candidatos ao título. Já os Timberwolves estão de regresso aos play-offs após 14 anos. Com Jimmy Butler em pleno e a ajuda dos jovens Karl--Anthony Towns e Andrew Wiggins, podem ser um 8º classificado mais duro do que o normal.

Figura Rockets: James Harden

Figura Timberwolves: Jimmy Butler

Previsão: 4-1 Rockets

Primeiro jogo: Segunda-feira 16, 02.00

- GOLDEN STATE WARRIORS (2.º, 58V-24D) - SAN ANTONIO SPURS (7.º, 47V-35D)

Figura Warriors: Kevin Durant

Figura Spurs: LaMarcus Aldridge

Duelos na época: 3-1

Os campeões Warriors chegam com um inesperado ponto de interrogação à fase decisiva, depois de terem perdido 10 dos últimos 17 jogos, sem Stephen Curry, que deve falhar toda a primeira ronda por lesão. Quem superou a lesão do seu principal jogador, Kawhi Leonard (só nove jogos na época), para se meter pela 21ª vez consecutiva nos play-offs foram os Spurs do mestre Gregg Popovich. Um feito que ilustra a competitividade dos texanos.

Previsão: 4-1 Warriors

Primeiro jogo: Hoje, 20.00

- PORTLAND TRAIL BLAZERS (3.º, 49V-33D) - NEW ORLEANS PELICANS (6.º, 48V-34D)

Duelos na época: 2-2

Talvez a série mais aguardada, pelo expectável equilíbrio entre duas equipas que fizeram uma excelente segunda metade de fase regular. Os Blazers assentam forças na defesa e numa dupla de bases produtiva: Damian Lillard e CJ McCollum. Já os Pelicans contam com o fenomenal extremo-poste Anthony Davis - centro de gravidade da equipa após a lesão de DeMarcus Cousins -, alimentado por um jogo veloz liderado pelo renascido Rajon Rondo.

Figura Blazers: Damian Lillard

Figura Pelicans: Anthony Davis

Previsão: 4-3 Blazers

Primeiro jogo: Domingo 15, 03.30 horas

- OKLAHOMA CITY THUNDER (4.º, 48V-34D) - UTAH JAZZ (5.º, 48V-34D)

Duelos na época: 3-1

Os Thunder recrutaram Carmelo Anthony e Paul George para completar um Big Three capaz de disputar o título, mas continuaram a ser equipa de uma estrela só: Russell Westbrook, o "sr triplo duplo". Se o trio conectar nos play-offs, os Thunder podem competir com qualquer equipa. Se não, atenção já com os surpreendentes Utah Jazz: têm a melhor defesa da liga, em volta do poste francês Rudy Gobert, e o rookie sensação Donovan Mitchell.

Figura Thunder: Russell Westbrook

Figura Jazz: Rudy Gobert

Previsão: 4-1 Thunder

Primeiro jogo: Domingo 15, 23.30

Conferência Este



-TORONTO RAPTORS (1.º, 59V-23D) - WASHINGTON WIZARDS (8.º, 43V-39D)

Duelos na época: 2-2

Numa liga dominada por bases, esta série oferece um duelo entre duas duplas de bases all-star: Kyle Lowry e DeMar DeRozan (Raptors) vs. John Wall e Bradley Beal (Wizards). Os Raptors surpreenderam ao arrebatar o 1º lugar de Este e agora precisam de confirmar essa subida hierárquica nos play--offs, onde têm somado desilusões. Mas os Wizards, com John Wall recuperado de lesão, têm qualidade e experiência para os desafiar.

Figura Raptors: DeMar DeRozan

Figura Wizards: John Wall

Previsão: 4-2 Raptors

Primeiro jogo: Hoje, 22.30

- BOSTON CELTICS (2.º, 55V-27D) - MILWAUKEE BUCKS (7.º, 44V-38D)

Duelos na época: 2-2

Os Celtics resistiram à praga de lesões que afastou as principais figuras da equipa (os all-star Kyrie Irving e Gordon Hayward) e mantiveram-se supercompetitivos, valorizando ainda mais o excelente trabalho do treinador Brad Stevens. Mas esta primeira ronda traz um teste exigente à capacidade de jovens como Jaylen Brown e Jayson Tatum: os Milwaukee Bucks do 'Greek Freak' Giannis Antetokounmpo, uma das superestrelas mais disruptivas da NBA.

Figura Celtics: Jaylen Brown

Figura Bucks: Giannis Antetokounmpo

Previsão: 4-2 Celtics

Primeiro jogo: Domingo 15, 18.00

- PHILADELPHIA 76ERS (3.º, 52V-30D) - MIAMI HEAT (6.º, 44V-38D)

Duelos na época: 2-2

O "Processo" está quase concluído. Os 76ers são agora equipa de play-offs, após seis anos de reconstrução. Com um empolgante grupo liderado pelo principal candidato a rookie do ano, Ben Simmons, acabaram a fase regular com 16 vitórias seguidas - e sem Joel Embiid, que tenta recuperar de lesão para a primeira ronda. Do outro lado uns bem mais experientes Heat, já com anéis de campeão nos dedos do veterano Dwyane Wade ou do técnico Erik Spoelstra.

Figura Sixers: Ben Simmons

Figura Heat: Goran Dragic

Previsão: 4-2 Sixers

Primeiro jogo: Domingo 15, 01.00

- CLEVELAND CAVALIERS (4.º, 50V-32D) - INDIANA PACERS (5.º, 48V-34D)

Duelos na época: 1-3

Numa repetição da primeira ronda do ano passado - os Cavaliers varreram os Pacers - há contextos diferentes: a turma de Cleveland desiludiu, com trocas, lesões e uma química horrível na defesa; a de Indiana, que parecia condenada a uma transição, surpreendeu com um jogo de alta voltagem liderado pelo enérgico Victor Oladipo. Mas LeBron James é sempre favorito a chegar à final de Este. Aliciante extra: LeBron James vs. Lance Stephenson.

Figura Cavaliers: LeBron James

Figura Pacers: Victor Oladipo

Previsão: 4-1 Cavaliers

Primeiro jogo: Domingo 15, 20.00