Ex-internacional brasileiro salienta a dedicação do capitão de Portugal

Há muito que se discute quem é realmente o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo ou Messi? Esta quarta-feira foi a vez de Roberto Carlos opinar. De acordo com o ex-internacional brasileiro, CR7 está por cima do argentino, e até do seu compatriota Neymar, tudo pela dedicação nos treinos do capitão da equipa das quinas.

"Vejo-o a treinar todos os dias e é impressionante. É impressionante a sua atitude nos treinos e a responsabilidade nos jogos. Quer melhorar todos os dias. Essa é a diferença dele para Messi. Mas este também é um fenómeno e de Neymar nem falemos. Mas esse lado de Cristiano nos treinos, o profissionalismo, concentração, motivação, exigência, por isso tem vantagem sobre os outros", revelou Roberto Carlos, que trabalha na formação do clube merengue.

Refira-se que Cristiano Ronaldo voltou a vencer em 2017 o troféu de melhor jogador do mundo, igualando os cinco títulos de Lionel Messi.