Old Trafford recebe um Man. United-Liverpool com a luta pelo 2.º lugar em destaque e uma aversão mútua que data do século XIX

Na primeira vez que se defrontaram, há quase 124 anos (que se cumprem a 28 de abril), o Liverpool subiu à I Divisão inglesa e relegou o Manchester United, então ainda sob a sua primeira designação (Newton Heath), para o segundo escalão. Não foi, deduz-se, o princípio de uma bela amizade, mas sim o arrancar de uma rivalidade que, mais de um século depois, continua a ser considerada a mais feroz do futebol inglês - superior às das respetivas cidades (com Everton e Manchester City) e até a outras que ganharam, ao longo dos tempos, fama e "proveito" (como as entre os londrinos Arsenal e Tottenham e West Ham e Millwall, ou entre Sunderland e Newcastle).

Se a aversão mútua começou por razões sociais e económicas entre as duas cidades, o futebol acabou por potenciá-la - não por acaso, os dois clubes são os mais bem sucedidos da Velha Albion, tanto a nível interno, mesmo que agora estejam a lutar "apenas" pelo segundo lugar na Premier League, como internacionalmente.

Hoje voltam a encontrar-se em Old Trafford, naquele que será o 200.º confronto oficial entre red devils e reds desde o século XIX. Oficial porque, durante as duas guerras mundiais, registaram-se mais 28 encontros entre os dois clubes a contar para as ligas que substituíram, provisoriamente, os campeonatos organizados pelas federações e não são contabilizados nas estatísticas. Para já, o United consegue superiorizar-se ao grande rival, com mais 14 triunfos nos confrontos diretos (79-65, além de 55 empates) e mais seis troféus conquistados (66-60, isto embora o Liverpool tenha melhor registo no que diz respeito a títulos internacionais).

O canal da discórdia

Separadas por cerca de 50 quilómetros e localizadas no noroeste do país, as cidades de Liverpool e Manchester viram as relações azedar com a construção do Manchester Ship Canal - uma resposta dos mancunianos às elevadas taxas cobradas no porto de Liverpool. Apesar da oposição na cidade que veria mais tarde o nascimento dos Beatles, a estrutura foi construída durante seis anos e inaugurada três meses antes do já referido primeiro jogo de futebol entre os atuais colossos, em janeiro de 1894.

Sendo então o pontapé na bola um dos passatempos favoritos da classe operária, não custa entender que o ressentimento entre os habitantes das duas localidades se prolongasse mais tarde para o desporto, naquele que é conhecido agora como o dérbi do noroeste.

Embora hoje em dia já não sejam frequentes os confrontos físicos que se verificavam regularmente durante os anos áureos do hooliganismo, a verdade é que a tensão entre jogadores, equipas técnicas e adeptos foi uma constante ao longo de uma história onde os dois clubes foram alternando o domínio sobre o rival.

Exemplos? O guarda-redes David James referia o facto de, na seleção, os jogadores ficarem de um lado da mesa caso fossem do Liverpool e do outro se representassem o United; Steven Gerrard orgulhava-se de entre as camisolas que trocara no final dos jogos não constar uma única dos red devils; o defesa Neil Ruddock lamentava o facto de ter partido as duas pernas a Andy Cole num jogo de reservas dizendo que só pretendia "ter partido uma"; Alex Ferguson referia que o grande objetivo era tirar o Liverpool do "seu maldito galho"; cânticos dos adeptos lembram aos adversários as tragédias de Munique, Hillsborough ou Heysel; excrementos humanos foram lançados na direção dos seguidores adversários... A lista é extensa e pode ser fácil e infelizmente encontrada na internet.

Não espanta por isso que não haja troca direta de jogadores entre os dois clubes desde 1964 - Phil Chisnall foi o último dos nove que o fizeram. Curiosamente, o argentino Gabriel Heinze, que passou pelo Sporting, tentou fazê-lo em 2007. Levou um rotundo "não" da direção do Manchester United e teve de se contentar com o... Real Madrid.