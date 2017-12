Pub

Vilacondenses triunfaram este sábado, por 1-3, no terreno da equipa beirã. Pelé, Guedes, Tomané e Rúben Ribeiro fizeram os golos.

O Rio Ave regressou este sábado às vitórias, vencendo por 1-3 na visita ao Tondela - jogo da 12.ª da I Liga. O triunfo permite à equipa vilacondense subir provisoriamente ao 6.º lugar do campeonato.

Pelé, de grande penalidade, adiantou o Rio Ave logo aos nove minutos. Guedes alargou a vantagem no início da segunda (47'). E, após o Tondela ter reduzido a desvantagem, por Tomané (53'), Rúben Ribeiro confirmou a vitória do emblema de Vila do Conde (81').

A equipa orientada por Miguel Cardoso passou a somar 20 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, que joga no domingo em Setúbal. Já o Tondela, que somou a segunda derrota consecutiva, mantém-se, para já, no 12.º posto, com 12.