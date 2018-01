O jogador do Rio Ave, Geraldes (E), disputa a bola como o jogador do Boavista, Leonardo (D), durante o jogo da 19.ª jornada da primeira liga de futebol disputado no Estádio dos Arcos, Vila do Conde, 21 de janeiro de 2018. MANUEL ARAÚJO/LUSA

Pub

O emblema de Vila do Conde consolidou este domingo o quinto lugar do campeonato, ao vencer em casa o clube do Bessa, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada. Jogo marcado pelo golo de Yuri Ribeiro já nos descontos.

Em Vila do Conde, o avançado Guedes, aos 14 minutos, e o lateral Yuri Ribeiro, aos 90+2, marcaram os golos dos vila-condenses.

Eis o grande golo do lateral:

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Rio Ave passou a somar 33 pontos, a sete do Sporting de Braga e mais quatro do que o Marítimo, sete do que o Desportivo de Chaves e nove do que o Boavista, que se mantém no oitavo lugar.

O resumo do jogo: