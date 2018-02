O jogador do Rio Ave, Diego Lopes (E), marca um golo contra o Marítimo durante o jogo da 22ª jornada da Primeira Liga de Futebol

O Rio Ave regressou este sábado às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Marítimo por 3-0com golos de Pelé, João Novais e Diego Lopes

Pelé, aos 28 minutos, na conversão de uma grande penalidade, João Novais, aos 39, e Diego Lopes, aos 74, marcaram os golos dos vila-condenses, que, depois de duas derrotas, reforçou o quinto lugar, com 36 pontos.

O Marítimo, que somou o oitavo jogo sem vencer na competição, ocupa o oitavo lugar, com os mesmos 29 pontos do Vitória de Guimarães, que visita no domingo o Boavista.