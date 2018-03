Pub

Equipa orientada pelo treinador português bateu o Genk por 1-0, na final da competição. Renaud Emond marcou o golo decisivo já no prolongamento, aos 92 minutos

O Standard Liège de Ricardo Sá Pinto conquistou este sábado a Taça da Bélgica, ao vencer o Genk por 1-0 na final da prova, carimbando assim o apuramento para a Liga Europa da próxima temporada.

Depois de um nulo no final dos 90 minutos, Renaud Emond marcou o golo decisivo já no prolongamento, aos 92', a passe do antigo extremo benfiquista Carcela.

O clube do treinador português venceu a competição pela oitava vez, depois de já a ter vencido esta competição em 1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 e 2016.