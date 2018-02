Ricardo Araújo Pereira responde ao diretor de comunicação do FC Porto

Pub

Comediante nega ser um dos "cartilheiros" dos encarnados

O comediante Ricardo Araújo Pereira já respondeu às acusações de Francisco J. Marques, que o acusou de receber a célebre "cartilha" enviada a conhecidos comentadores benfiquistas.

"Todos os factos que o Francisco J. Marques relata são verdadeiros; todas as insinuações que faz são deturpações fáceis de desmentir. Vejamos: de facto, em 2010, o director de marketing do Benfica enviou-me um e-mail a perguntar se podia dar o meu endereço electrónico a um amigo do assessor jurídico do Benfica. De facto, eu respondi: "Claro, abraço.", começou por dizer à revista Sábado, comentando depois as acusações de fazer parte dos "cartilheiros".

"É público que eu nunca recebi a chamada "cartilha", um documento semanal redigido por alguém do Benfica com informações e opiniões dirigidas a comentadores e jornalistas sobre o que deve ser a comunicação oficial do clube. O Francisco J. Marques sabe muito bem disso porque a lista de destinatários foi divulgada por ele - e eu não consto nela", revelou.