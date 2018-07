Sporting já bateu a cláusula de rescisão de Ricardinho

Ricardinho confirma oferta do Sporting: "São verbas que jamais se vão voltar a ouvir no futsal"

O melhor jogador de futsal do mundo, capitão da seleção portuguesa, prepara-se para ser jogador do Sporting. O DN confirmou junto de fonte próxima do jogador que está tudo bem "encaminhado" para ele ir para Alvalade. O anúncio está dependente de questões burocráticas, como por exemplo, saber se o português continua a jogar pelos espanhóis (Inter tem jogo para a liga espanhola no sábado).

Os leões ofereceram um contrato de quatro épocas ao jogador do Inter Movistar, mais um prémio de assinatura de cerca de um milhão de euros e um ordenado superior ao que ele recebe no clube espanhol. E depois de ele dar o OK avançaram para o pagamento da cláusula de rescisão, no valor de 1, 5 milhões de euros. Algo que já aconteceu, segundo disse outra fonte ao DN,

O jogador de 32 anos renovou o ano passado (depois de assediado por Sporting e Barcelona) e tem contrato até 2020 com os espanhóis do Inter Movistar, pelos quais acabou de sagrar-se mais uma vez campeão europeu, voltando a derrotar o Sporting na final da UEFA Futsal Cup (5-2). Além de Ricardinho, também o espanhol Ortiz, capitão do Inter Movistar, pode mudar-se para os leões.

Ricardinho, que já representou o Benfica, deixou esta sexta-feira uma mensagem enigmática nas redes sociais: "Hoje vai ser um dia duro, longo e difícil!!! Com muitas decisões por tomar, quem sabe a mais difícil, mas a mais desafiante!", escreveu o jogador no Instagram. Depois acabou por a retirar, mas o mundo do futsal já estava em alvoroço.

Contactado pelo DN, o diretor de comunicação do Sporting não comentou. Também a assessora do jogador disse não ter comentários a fazer e que "se houver alguma novidade, será o Ricardinho a fazê-lo nas redes sociais".