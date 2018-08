Ricardinho nas redes sociais: "Está feito"

"Está feito!!!" Este foi o início de uma mensagem no Instagram de Ricardinho, melhor jogador de futsal do mundo, a acompanhar uma foto do jogo em que defrontou o Sporting na final da última UEFA Futsal Cup.

A imagem surge numa altura em que muito se tem falado da sua transferência para o Sporting... Ainda assim, depois de escrever "está feito" deixou uma mensagem para a sua equipa, o Inter Movistar, que está na luta pelo título espanhol.

"Amanhã começam as meias finais do play-off, Movistar Inter vs Jaén, em Torrejón, contamos contigo, contamos com o teu apoio!!", acrescentou.