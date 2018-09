Ricardinho garante que fica no Inter Movistar

Ricardinho vai continuar em Espanha. Aquele que é considerado o melhor futsalista do mundo deu a novidade aos microfones da Cadena Cope pouco depois de se ter sagrado, uma vez mais, campeão espanhol nas grandes penalidades diante do Barcelona. "Dedico este título aos adeptos e aos meus companheiros. Tenho contrato com o Inter e se tenho contrato é para continuar", começou por dizer. Perante a insistência do jornalista, Ricardinho assegurou: "Sim, sim, eu continuo no Inter Movistar."



O português, depois à Eurosport, não quis alongar-se e deu o exemplo de Ronaldo, muito criticado por ter falado do futuro logo a seguir à conquista do Liga dos Campeões: "Critiquei-o quando falou na final e agora não quero fazê-lo eu. Estou feliz nesta equipa e eles estão felizes comigo, mas os protagonistas têm de ser os meus companheiros que fizeram um jogo espetacular."