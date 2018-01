Pub

O jogador português alinha nos espanhóis do Inter Movistar e já tinha conquistado prémio em 2010, 2014, 2015 e 2016

O internacional português Ricardinho foi eleito esta noite o melhor jogador de futsal do mundo em 2017, título que conquista pela quinta vez (a quarta consecutiva).

"Obrigado Futsal. Não sei o que dizer neste momento, mas são 5 vezes no topo do Mundo. Obrigado", escreveu Ricardinho no Facebook.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O jogador português, que alinha nos espanhóis do Inter Movistar, conquistou em 2017 o título europeu de futsal de clubes (UEFA Futsal Cup), ao golear na final o Sporting, por 7-0, além de ter sido campeão em Espanha.

Ricardinho conquistou 917 pontos, batendo o colega de equipa, o espanhol Carlos Ortiz Jiménez (508 pontos). Em terceiro lugar ficou o argentino Santiago Basile, que joga no Kimberley A.C., da Argentina. O único dos dez nomeados a jogar em Portugal, o italo-brasileiro Rodolfo Fortino, jogador do Sporting, ficou em sétimo lugar (180 pontos).

Ricardinho já tinha vencido o prémio de melhor jogador do mundo nas últimas três edições, em 2014, 2015 e 2016, e conquistara igualmente o prémio em 2010, quando venceu a UEFA Futsal Cup ao serviço do Benfica.

A Federação Portuguesa de Futebol já deu os parabéns a Ricardinho, também no Facebook.