Ex-selecionador nacional desfaz-se em elogios ao número 10 português, que continua a superar-se jogo após jogo

Escrever sobre Ricardinho começa a ser repetitivo. Talvez porque por mais que procuremos, vão escasseando os adjetivos para caracterizar o que se vê a cada jogo que faz. E se há algum culpado nesta ausência de palavras é toda do jogador e não de mais ninguém.

Alguém dizia que os recordes existem para ser batidos, e Ricardinho dá forma e conteúdo a esta frase. Chegou a este Europeu de futsal na Eslovénia recém-coroado como melhor jogador do mundo, pela quinta vez, algo inédito em mais uma eleição do site Futsal Planet. Uns dias passaram e agora é notícia por se ter tornado o melhor marcador de sempre em fases finais de Europeus, passando a somar 21 golos, mais um do que o histórico russo Eremenko.

Para quem o conhece, não há qualquer surpresa nestes números, mas sim uma consequência natural do trabalho de um jogador para quem não existe limites para ambição. E se há alguém que o conhece bem, é o antigo selecionador de futsal português, Orlando Duarte, que o convocou pela primeira vez em 2003 para esta seleção.

"Bateu o recorde, e tem mais uns dias para bater o seu próprio recorde. É normal para a qualidade que ele tem. É um jogador extremamente criativo que pensa à frente dos outros. É facílimo treiná-lo. Tudo o que seja para melhorar a ideia de jogo, está lá ele para ajudar, inventa coisas novas", descreve o técnico ao DN.

Orlando Duarte, que orientou Portugal entre 2000 e 2010, não tem problemas em dizer que "detesta individualidades com egos grandes", mas para ele Ricardinho é diferente porque "põe a qualidade ao serviço do coletivo".

O desporto é feito de comparações inevitáveis, daquelas que dão discussões intermináveis sobre quem é melhor que quem. Há respostas politicamente corretas que são ótimas para fugir entre os pingos da chuva, mas Orlando Duarte nunca foi adepto de respostas confortáveis.

Ao longo dos seus 60 anos de vida viu jogar muita gente, porém nunca ninguém como Ricardinho: "Tive a felicidade de ver jogar Seninho, Manuel Tobias, Eremenko, mas acho que o Ricardinho é melhor do que qualquer um desses foi, melhor do que todos. Nunca lhe disse porque não quero que se arme em gabarola. Mesmo em relação ao Falcão e vi-o jogar quando era mais novo. Sei que sou suspeito na minha análise, mas é a minha opinião", remata.

Mais maduro e coletivo

O editor do Futsal Planet, Luca Ranocchiari, site que elege os melhores do mundo nesta modalidade, é mais comedido nas palavras que usa ao tocar neste assunto com o DN. O italiano olha hoje para o jogador português de maneira diferente. Vê-o mais maduro e decisivo, em vez daquele jogador que fazia malabarismos mas a quem lhe faltava algo.

"Ricardinho aprendeu a ser mais importante para a equipa. Para além da capacidade técnica que tem, aliou a isso a capacidade de trabalhar para o coletivo", descreve. O resultado da última eleição é consequência natural do que Ricardinho significa para o futsal e para os adeptos: "Há muitos jogadores de futsal de grande qualidade, mas Ricardinho tem as pessoas do seu lado porque dá espetáculo. As pessoas aqui no Europeu vêm para o ver jogar." Ricardinho é visto como o sucessor de Falcão. A questão é se existem candidatos a sucederem ao português. Orlando Duarte é claro: "Dos mais no- vos, por agora, não vejo ninguém. Não sei se alguém se vai preocupar quando o Falcão se reformar, mas, se calhar, quando o Ricardinho deixar de jogar, a preocupação poderá ser maior. Vai ficar um vazio."

Luca também assume que "de momento não há ninguém". E se queremos que haja um sucessor é necessário que "as federações continuem a trabalhar bem nas camadas jovens". Para já, e a curto prazo, o italiano confessa que "depois de ver o golo que Ricardinho marcou contra a Roménia e pelo que está a fazer neste Europeu de futsal é muito provável que o jogador português ganhe mais prémios de melhor do mundo".

À margem de tudo aquilo que se diz sobre o número 10 da seleção portuguesa, o Europeu de futsal 2018 entra esta quinta-feira na sua fase decisiva. Portugal joga o acesso à final diante da Rússia, a partir das 17.00. Mais um jogo em que se espera que Ricardinho brilhe.