Jogador de futsal da seleção nacional recém-coroada campeã da Europa voltou esta quarta-feira a Espanha, onde joga ao serviço do Inter Movistar, para aferir gravidade da lesão sofrida na final do Europeu

O internacional português de futsal Ricardinho está a contas com "uma contusão óssea e uma entorse bilateral do tornozelo direito com mais incidência da parte externa com integridade tendinosa e ligamentos", ditaram os resultados dos exames realizados pelo jogador esta quarta-feira em Espanha.

"Ricardinho sofreu uma contusão óssea e uma entorse bilteral do tornozelo direito com mais incidência da parte externa com integridade tendinosa e ligamentos, como confirmaram os testes realizados nesta quarta-feira na clínica CEMTRO, solicitados pelo nosso médico, Enrique Ibañez, e supervisionados por José Prieto, fisioterapeuta do Movistar Inter. O jogador começa o processo de reabilitação esta tarde com o objetivo estar o quanto antes às ordens de Jesús Velasco. O jogador está dependente de evolução", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube do melhor jogador do mundo, o Inter Movistar, acerca da lesão contraída na final do Campeonato da Europa, na qual Portugal bateu Espanha.

Na véspera, aquando da homenagem de que foi alvo pela Câmara Municipal de Gondomar, de onde é natural, Ricardinho tinha afirmado que ia "parar duas a três semanas". A confirmar-se esse tempo de recuperação, vai falhar os próximos quatro jogos da formação de Madrid, incluindo a meia-final da Taça do Rei, diante do Barcelona.