Pub

Paul Clement, ex-treinador do Swansea, falou sobre momento do internacional português

Paul Clement, antigo treinador do Swansea e de Renato Sanches, falou este sábado sobre o internacional português. Numa entrevista ao jornal The Times, o técnico referiu que o médio chegou ao País de Gales "afetado" e carregando "o peso do Mundo nos ombros".

"Quando chegou estava bem mais afetado do que eu pensava. Foi mesmo muito triste. Era um rapaz que parecia carregar o peso do Mundo nos ombros. Ele não estava muito interessado em vir. Pensava que ia para o Manchester United, Chelsea ou PSG. Mas no Bayern disseram-lhe, 'não vais para aí, pois seria o mesmo, não irias jogar'", disse o treinador, elogiando a postura de Renato Sanches...nos treinos



"Nos treinos, onde não havia pressão, ele era o melhor de todos os futebolistas. Conseguia fazer coisas que mais nenhum outro conseguia. Tem força, consegue passar pelos adversários e depois rematar. Mas depois, nos jogos, eu via as decisões que ele tomava, ao rematar a 40 metros da baliza muito por cima e insistia em cometer esses erros", salientou, referindo que não teve outra alternativa se não tirá-lo do onze.



"Renato tinha uma enorme vontade de agradar e de provar a todos que estavam enganados a seu respeito. E entrou num círculo vicioso de más decisões. Então, os outros jogadores começaram a dizer, 'ele anda a jogar desta forma e tu não me metes a jogar?'. Por isso começou a tornar-se difícil colocá-lo no onze", concluiu.