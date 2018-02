Pub

Em causa está um alegado insulto de Murilo, que foi expulso já depois do apito final

Muito contestado pela arbitragem no Tondela-Sporting, que os leões venceram com um golo de Coates no período de descontos, João Capela vê agora ser aberto um inquérito devido ao seu relatório do jogo relativo à 23.ª jornada da I Liga.

Em causa, de acordo com os diários desportivos nacionais, está o facto de João Capela ter justificado a expulsão de Murilo, jogador do Tondela, já depois do apito final, com um insulto que terá sido dirigido em castelhano. O jogador, no entanto, é brasileiro e apenas atuou no Brasil e em Portugal, como foi referido por Vítor Ramos, diretor de comunicação do Tondela.

O árbitro de 43 anos, de Lisboa, foi muito contestado pelo Tondela devido ao facto de o jogo se ter estendido cerca de 9 minutos depois dos 90, período em que surgiu o golo do Sporting.