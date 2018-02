Pub

Madeirense já leva 14 golos na Liga espanhola, marcou dois este sábado na goleada ao Alavés que deixou o Bernabéu vergado a uma derrota pesada (0-4)

O mau período de Cristiano Ronaldo parece que já lá vai. O internacional português marcou dois golos e só não fez três porque deixou Benzema marcar o quarto golo do Real Madrid de grande penalidade. Aliás, Ronaldo quando foi assistido de calcanhar pelo francês no primeiro golo virou-se para as bancadas e pediu aplausos para Benzema.

O restante golo do Real Madrid foi marcado terceiro protagonista do trio BBC, precisamente Bale, Gareth Bale.



A verdade é que Ronaldo marcou oito golos nos últimos quatro encontros e parece estar de regresso aos bons velhos tempos. E por arrasto o Real Madrid que já só está a quatro pontos do vice-líder Atlético de Madrid, que tem menos um jogo.



Já Ronaldo está já a seis golos de Messi na Liga espanhola.