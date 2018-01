Real Madrid terá proposto a Messi salário superior ao de Ronaldo

Pub

Merengues estavam dispostos a pagar cláusula de rescisão de 250 milhões de euros e a pagar uma média de 23,125 M líquidos por ano durante oito temporadas, segundo informação avançada pelo El Mundo e Der Spiegel, obtida através do Football Leaks

O Real Madrid esteve disposto, no verão de 2013, a cobrir os 250 milhões de euros da cláusula de rescisão de Lionel Messi ao Barcelona e a pagar uma média de 23,125 milhões de euros líquidos anuais durante oito temporadas ao argentino. A informação foi avançada pelo jornais espanhol El Mundo e pelo alemão Der Spiegel e foi obtido através do Football Leaks.

O ordenado oferecido ao craque dos catalães seria superior ao de Cristiano Ronaldo, que meses antes tinha acordado a renovação de contrato até 2018 a troco de 15 milhões de euros líquidos por ano. A proposta foi apresentada pelo advogado de Messi, Iñigo Juárez, que se tinha encontrado com os principais responsáveis merengues, ao pai do jogador, Jorge Messi, que teria direito a um milhão de euros.

O emblema da capital espanhola comprometia-se ainda a ajudar o argentino nos problemas com o fisco e em deixá-lo ficar com todos os ganhos dos contratos de imagem assinados antes do verão de 2013, sem partilhar nada com o Real, o que significava mais 20 milhões de euros por temporada.

O presidente dos blancos, Florentino Pérez, terá sugerido mesmo fretar dois aviões e fechar o acordo em pleno ar. O primeiro avião serviria para acolher a bordo os Messi e o seu advogado, mais Florentino, o diretor desportivo do Real e um especialista fical, munidos de uma proposta de contrato. Uma outra aeronave iria depois apanhar o jogador e o pai aonde quer que tivessem aterrado para os devolver ao seu local de férias, enquanto o líder merengue regressaria a Madrid no primeiro avião.

O Real Madrid, que entretanto já desmentiu a notícia, acabou por contratar Gareth Bale ao Tottenham nesse verão, por 101 milhões de euros.