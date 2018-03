Pub

Cristiano Ronaldo marcou um dos golos que valeram o apuramento para os quartos-de-final

O Real Madrid garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões ao vencer esta terça-feira, no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain por 2-1.

O detentor das últimas duas edições da Champions deslocaram-se a França com uma vantagem de 3-1 e quando no início do segundo tempo Cristiano Ronaldo abriu o marcador, através de um cabeceamento, as esperanças dos milionários franceses praticamente ficaram desfeitas.

O médio Marco Verratti acabou por ser expulso aos 66 minutos e, pouco depois, Cavani conseguiu o empate para o PSG. Só que, a dez minutos do final, Casemiro fez o golo do triunfo para os merengues, que festejavam o seu 116º aniversário.