Ronaldo foi a figura central, marcou o seu golo mais rápido de sempre na Champions e colocou os adeptos da Juventus a aplaudi-lo após a bicicleta a Buffon que deu o 2-0

O Real Madrid venceu a Juventus, por 3-0, em Turim na 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões com Ronaldo a marcar dois golos e ainda a assistir Marcelo para o terceiro golo.



A noite do madeirense foi mesmo mágica. Primeiro,.aos três minutos, fez o seu golo mais rápido de sempre na Champions mas o melhor estava guardado para o minuto 64 quando Carvajal centrou da direita e Ronaldo fez um golo em forma de poema, todo no ar, com uma bicicleta irrepreensível que deixou todo o estádio a aplaudi-lo e ele a agradecer a homenagem dos adeptos italianos, totalmente rendidos ao talento do português que fez, assim, o golo 649 da carreira, 120 na Liga dos Campeões e 19 nos últimos nove jogos.



Como se isso não fosse o bastante Ronaldo ainda assistiu Marcelo para o terceiro golo merengue. Claro está que a Juventus tem a eliminação sentenciada, faltando apenas o jogo da segunda mão no Bernabéu, até porque Dybala, expulso aos 66 minutos, não poderá jogar na capital espanhola.



Resumindo, Ronaldo tocou o céu e fez um golo que o faz ganhar pontos para a Bola de Ouro e também para o prémio Puskas.



Refira-se que no outro encontro disputado na noite desta terça-feira, o Bayern por 2-1 venceu em Sevilha, com golos de Ribèry e Thiago Alcântara para os bávaros e de Sarabia para os andaluzes.