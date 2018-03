Pub

Internacional galês considerado transferível pela direção de Florentino Pérez

Gareth Bale deverá estar de saída do Real Madrid no final da temporada. De acordo com o jornal AS, o internacional galês é considerado transferível e a direção presidida por Florentino Pérez já estará a analisar propostas, que poderão chegar aos 100 milhões de euros.

O clube merengue, ainda segundo a mesma publicação, poderá mesmo fazer uma pequena revolução do plantel, que este ano ficou arredado muito cedo da luta pelo título, depositando agora as esperanças na reconquista da Liga dos Campeões e nos muitos golos que Cristiano Ronaldo tem marcado nos últimos meses.

O internacional espanhol Isco é bastante querido junto da massa associativa, mas o facto de alguns clubes estarem dispostos a pagarem quase 90 milhões de euros pela sua transferência, como o Manchester City. Já o croata Kovacic é desejado em Itália.

Já os jovens Achraf, Vallejo, Marcos Llorente, Mayoral e Ceballos deverão rodar em outros emblemas na próxima temporada.