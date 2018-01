Pub

Merengues podem ficar a 18 pontos do líder Barcelona

O Real Madrid voltou este sábado a desiludir no campeonato espanhol ao perder em casa com o Villarreal por 1-0, com o golo dos visitantes a ser da autoria de Pablo Fornals, aos 88 minutos.

Os merengues dominaram toda a partida e tiveram muitas ocasiões de golo, nomeadamente Cristiano Ronaldo, mas tanto o internacional português como os seus colegas do setor mais atacante revelaram-se muito perdulários.

Com este resultado, o Real Madrid arrisca agora ficar a 18 pontos do Barcelona, caso os catalães vençam este domingo a Real Sociedad.