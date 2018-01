Pub

O português lesionou-se no domingo durante o jogo contra o Deportivo e foi suturado com "dois ou três pontos"

O Real Madrid partilhou esta segunda-feira no site do clube um vídeo que mostra o estado da cara de Cristiano Ronaldo e os primeiros cuidados prestados ao jogador. O futebolista português ficou com um golpe na cara no momento em que marcava o sexto golo dos merengues, depois de sofrer um toque na cara do defesa do Deportivo Fabian Schar, quando cabeceou a bola para a baliza.

Ronaldo, que ficou a sangrar da sobrancelha, foi assistido pela equipa médica e momentos depois pediu um telemóvel para que pudesse observar o corte. Acabou por abandonar o campo para que lhe pudessem ser prestados mais cuidados nos balneários.

O treinador do Real Madrid referiu ontem, dia 21, que o madeirense foi suturado com "dois ou três pontos", acrescentando que "[o jogador] está bem e não é nada de grave".

O jogo contra o Deportivo decorreu no domingo, dia 21 de janeiro, e terminou com a vitória do Real Madrid (7-1).