O Real Madrid regressou este domingo às vitórias no campeonato espanhol, goleando o Deportivo da Corunha no Santiago Bernabéu por 7-1, em partida referente à 20.ª jornada.

Os merengues, que vinham de três jogos sem vencer - e sem golos de Ronaldo -, até começaram a perder, com golo do avançado cedido pelo FC Porto aos galegos, Adrián López, aos 23 minutos. Contudo, deram a volta ainda no primeiro tempo, por Nacho (32') e Bale (42').

Bem diferente foi a segunda parte, dominada do início ao fim pelo emblema da capital. Bale (58') bisou e Modric ampliou para 4-1 (68'), este último a passe de CR7, antes do reencontro do internacional português com os golos. Primeiro a dar a melhor sequência a um cruzamento de Casemiro pela direita (78'), depois a cabecear certeiro após assistência de Lucas Vázquez (84'), num lance em que foi atingido na cara pelo defesa adversário Fabian Schar, num choque que fez o madeirense derramar sangue do rosto. Para fechar as contas, Nacho fez o 7-1 (88').

Com este resultado, o Real Madrid regressa ao 4.º lugar, depois de na véspera ter sido ultrapassado à condição pelo Villarreal, e aproximou-se do Valência (3.º) e Atlético Madrid (2.º), que cederam pontos esta jornada e já só têm cinco e oito de vantagem sobre os blancos. O líder Barcelona vai entrar em campo apenas ao final da tarde deste domingo, no reduto do Bétis, com 16 pontos de vantagem sobre o campeão espanhol e bicampeão europeu.