Nulo em San Mamés entre Athletic Bilbau e o Real Madrid num encontro que era crucial para os merengues aproveitarem o empate caseiro do Barcelona com o Celta

Oito de pontos. É esta a desvantagem do Real Madrid perante o Barcelona, líder da classificação. Os merengues entraram em San Mamés a saberem do empate dos catalães em casa com o Celta de Vigo, ou seja se vencessem reduziam a diferença para seis pontos e reentravam na luta pelo campeonato.



Com Ronaldo no onze, o Real teve sempre mais bola e melhores oportunidades e pode queixar-se do árbitro quando este marca uma falta a meio-campo sobre Modric e Ronaldo seguia isolado para a baliza.



Nos últimos minutos, Sergio Ramos não conteve os nervos, foi expulso uma vez mais e condicionou a sua equipa para o assalto final quando se adivinhava a qualquer momento o golo merengue. Não surgiu e a vida para o campeão espanhol e europeu continua muito complicada na Liga espanhola.



Este domingo o Valência, caso vença o Getafe, pode ficar a apenas dois pontos do Barcelona.