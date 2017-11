Pub

O Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, mas reforçado por Gareth Bale, empatou esta terça-feira com o modesto Fuenlabrada (2-2), mas o triunfo, por 2-0, na primeira mão deu para avançar para os oitavos de final da Taça do Rei.

Diante da equipa da terceira divisão espanhola, os merengues enfrentaram mais dificuldades do que as esperadas, precisando de fazer valer o triunfo da primeira mão (2-0) para seguir em frente na Taça do Rei.

O jogo da segunda mão ficou marcado pelo regresso do galês Gareth Bale que, depois de dois meses de paragem devido a lesão, tendo feito a assistência para o primeiro golo da equipa da casa.

A perder por 0-1, graças ao golo assinado por Milla, aos 25 minutos, os blancos viram Bale saltar do banco para inverter o resultado: na primeira vez que tocou na bola, o galês assistiu Mayoral para o empate, aos 63. O jovem espanhol bisou sete minutos depois, mas o Real permitiu o empate, aos 89, por intermédio de Portilla.

A surpresa dos 16 avos de final foi mesmo a eliminação do Málaga. Caídos em desgraça na liga espanhola -- é o primeiro clube abaixo da linha de água, ocupando a 18.ª posição com apenas sete pontos somados em 13 jornadas -, os andaluzes agravaram a sua crise com uma despedida precoce da Taça.

Depois de perder por 2-1 na visita ao Numancia na primeira mão, o Málaga não foi além do empate a um com a equipa da segunda divisão. Adrian até marcou primeiro para os homens da casa, aos 18 minutos, mas os visitantes chegaram ao empate com um golo de Unai Elgezabal, aos 53.

O 1-1 no jogo da segunda mão permitiu ao Numancia derrubar o adversário do primeiro escalão e avançar rumo aos oitavos de final da Taça do Rei, fase em que também já estão o Leganés, o Celta de Vigo e o Levante.