Rafael Leão já tem pré-acordo com o Benfica

Rafael Leão é um amor antigo do Benfica e pode dar em casamento. Segundo soube o DN, o jovem avançado leonino já tem um pré-acordo com o clube da Luz e um prémio de assinatura milionário à sua espera, na ordem dos cinco milhões de euros.

O DN sabe que Frederico Varandas, ex-médico do clube leonino que já disse estar disponível para se candidatar à presidência, tentou durante a tarde desta quinta-feira demover o jogador, mas em vão.

Promovido por Jorge Jesus, na época passada, o jovem era uma das grandes promessas do Sporting. O jovem de 19 anos avançou esta quinta-feira para a rescisão unilateral com justa causa, com o seu clube de sempre, o Sporting, e prepara-se para assinar pelos encarnados.

O Benfica segue o jogador desde os iniciados e já tinha tentado a contratação por mais de uma vez, tendo o clube leonino conseguido evitar o roubo da pérola da formação leonina por várias vezes. Agora, a mudança de Alvalade para a Luz pode consumar-se mesmo.

Luís Filipe Vieira já tinha admitido responder à altura ao roubo do verão de 1993, quando Paulo Sousa e Pacheco jogavam de águia ao peito e foram parar a Alvalade. "Vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia. Mas vou. Há 25 anos brincaram connosco mas não brincam mais", disse o presidente do Benfica na segunda-feira.

Rafael Leão foi o nono jogador a rescindir, depois de Rui Patrício, Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Bas Dost, Rúben Ribeiro e Battaglia.