Pub

Quem vota? A que horas? Qual é a pergunta que está no boletim? Quantas pessoas são esperadas? Aqui tem as respostas que precisa para se orientar no dia da Assembleia Geral

O que vai ser perguntado aos sócios do Sporting?

Pretende ou não a "revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Diretivo", liderado por Bruno de Carvalho. É esta a pergunta a que os sócios sportinguistas vão ter de responder este sábado à tarde. No boletim de voto, à frente do 'sim', consta entre parênteses, que isso "significa a saída da Direção" e, à frente do 'não', também entre parênteses, está que isso "significa a continuidade da Direção". Além de 'sim' e 'não', os sócios 'leoninos' podem ainda optar pela abstenção.



Onde é, a que horas começa e quando acaba a Assembleia Geral?

As portas da Altice Arena, em Lisboa, abrem ao meio-dia e a reunião arranca às duas da tarde, se estiverem presentes a maioria dos sócios. Caso contrário, os trabalhos arrancam meia hora depois, com os presentes. Quem estiver dentro do pavilhão não vai poder sair e voltar a entrar durante os trabalhos, que devem durar até ao início da noite, já que à entrada cada sócio será credenciado e ser-lhe-á entregue um boletim de voto. A votação encerra às 20.00, mas todos os sócios que estejam ainda na fila para votar poderão fazê-lo.



Quem vai poder estar na Altice Arena?

Apenas os sócios do Sporting com mais de 18 anos, com a quota de maio paga e um mínimo de 12 meses ininterruptos como associados terão acesso às Assembleia Geral na Altice Arena.



O que vai acontecer dentro do pavilhão?

Discussão e votação. É esta a agenda para esta tarde e as duas vão decorrer em simultâneo. Os sócios vão discutir a situação do clube e votar a "revogação coletiva, com justa causa" dos sete elementos que se mantêm em funções no Conselho Directivo: Bruno de Carvalho (presidente), Carlos Vieira (vice-presidente), Rui Caeiro (vogal), José Quintela (vogal), Luís Roque (vogal), Luís Gestas (vogal) e Alexandre Godinho (vogal). Os boletins de voto serão colocados numa urna transparente e o ato será auditado pela empresa Kreston e Associados e terá a presença de um notário.



E se for votada a continuidade de Bruno de Carvalho?

Se for votada a continuidade do atual Conselho Diretivo, serão marcadas eleições para o conselho fiscal e para a mesa, dentro de 60 dias, meados de setembro. "Será logo nessa hora devidamente marcado. A única questão é se é para dois ou três órgãos. Qualquer que seja o resultado, no prazo previsto nos estatutos, serão feitas as eleições no Sporting", informou esta semana o líder da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares.



E se Bruno de Carvalho deixar de ser presidente, quem assume o clube?

Nesse cenário, a Comissão de Gestão tomará conta dos destinos do clube de forma transitória. Esta comissão foi designada por Marta Soares e é liderada por Artur Torres Pereira.



A AG vai ser transmitida na televisão?

A Assembleia será filmada e gravada, mas as imagens não serão transmitidas, nem pela Sporting TV. Não são admitidos jornalistas na sala.



Quem garante a segurança da reunião?

O presidente da Mesa indicou que está a cargo da PSP, afirmando não ter "preocupações nesse sentido" - "conheço os sócios do Sporting e não creio que haja qualquer tipo de conflito". O DN apurou que haverá cerca de duas centenas de agentes e 10 a 15 viaturas do Corpo de Intervenção.