Selecionador do Irão volta a responder a Ricardo Quaresma, através do Facebook

O bate-boca entre Carlos Queiroz e Ricardo Quaresma continua um jogo de parada e resposta. Depois de o jogador da seleção nacional ter publicado uma mensagem no Facebook a dizer que "vozes de burro não chegam ao céu", o treinador português da seleção iraniana utilizou também a mesma rede social para mais uma resposta direta ao jogador.

"Quaresma tem razão. Também no meu mundo e cultura, aos burros o que é dos burros (dar coices), aos Ciganos o que é do grande e nobre Povo Cigano (nomeadamente a bravura e hombridade). Quaresma escolheu e acha-se no direito de dar coices no meio de um par de trivelas. Faltou-lhe a bravura e hombridade para explicar de que forma, no exercício da minha função de selecionador do Irão, faltei ao respeito para com os Portugueses. Como se conclui facilmente, Deus é grande e até os coices dos burros chegam ao céu", pode ler-se.

"Recomendo, vivamente, que Quaresma se informe junto de João Pinto sobre quem é Carlos Queiroz, como ajudei muitos jogadores da Seleção a aprender o Hino Nacional, ou como trabalhei ao longo de 12 anos, pela Federação e pelo País, para criar muitas das condições para que hoje possa, com os seus colegas, envergar da melhor forma a camisola de Portugal", acrescenta o técnico.

E remata: "A ignorância não ofende e não é qualquer burro que me dá um coice".