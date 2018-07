Rúben Neves e Boly no onze do ano

Um golaço de Rúben Neves selou a vitória do Wolverhanmpton por 2-0 frente ao Derby County. Com este resultado, a equipa de Nuno Espírito Santo fica mais perto de garantir a subida à Premier League.

O remate certeiro do ex-jogador do FC Porto foi um dos momentos altos do encontro e está a correr o mundo.

Antes do golo de Rúben Neves, outro português, Diogo Jota, tinha inaugurado o marcador pelos Wolves no jogo da 42.ª jornada do Championship. A equipa está no primeiro lugar, com 11 pontos, quando faltam quatro jornadas para o fim do campeonato.

O coletivo de Nuno Espírito Santo pode celebrar já este sábado a subida de divisão no jogo com o Birmingham.