Ex-atletas avançaram com um processo judicial contra o clube, devido a terem sido vítimas de racismo, nos anos 1990.

Quatro antigos jogadores da academia do Chelsea avançaram com um processo contra o clube, alegando terem sido vítimas de racismo, durante os anos 1990, pelos treinadores Graham Rix e Gwyn Williams, dois históricos do clube londrino, segundo Guardian.

Os ex-treinadores da formação dos blues, terão insultado e atacado fisicamente três jovens jogadores, na década de 90. Os jogadores denunciaram situações em que foram "tratados como autênticos cães", incluindo insultos acerca do tom de pele. Frases como "Volta para África" e "Se o teu coração fosse tão grande como o teu pénis, serias um jogador muito melhor", foram ouvidas pelos jogadores em diversas ocaisoões, segundo a acusação.

Um dos jogadores contou ao jornal o comentário que o deixou traumatizado e pensar duas vezes antes de comer uma banana:"Não posso sentar-me aqui e comer uma banana porque alguém vai ver e chamar-me c***** de negro ou macaco."

Gwyn Williams foi adjunto de Claudio Ranieri no Chelsea e fez parte da equipa técnica de José Mourinho, antes de abandonar os blues em 2006. Posteriormente foi trabalhar para o Leeds United e despedido após ter sido apanhado a mandar fotografias pornográficas de várias mulheres do clube.

Rix, por sua vez, treinou o Chelsea juntamente com Vialli quando o clube conquistou a Taça de Inglaterra em 2000, tendo mesmo passado seis meses na prisão por acusações de manter relações sexuais com uma menor de 15 anos.