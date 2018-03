Pub

O extremo português do Besiktas viu o cartão vermelho sete minutos depois de ter entrado em campo... e a reação não foi bonita

Ricardo Quaresma perdeu a cabeça esta quinta-feira no decorrer do dérbi de Istambul que opôs o Besiktas ao Fenerbahçe, a contar para as meias-finais da Taça da Turquia.

O internacional português entrou ao intervalo e sete minutos depois recebeu ordem de expulsão por ter dado uma cotovelada ao brasileiro Souza, médio do Fenerbahçe que já representou o FC Porto. O extremo teve depois uma reação intempestiva, tendo mesmo sido agarrado por colegas e alguns adversários quando tentava abordar um jogador do rival.

A partida, referente à primeira mão das meias-finais terminou com uma igualdade a duas bolas, tendo o Fenerbahçe terminado a partida reduzido a nove jogadores devido à expulsão de dois jogadores.

Pelo Besiktas, que jogou em casa, Pepe e Anderson Talisca foram titulares, sendo que o internacional português foi substituído aos 80 minutos, numa altura em que já tinha um cartão amarelo.

A segunda mão realiza-se a 17 de abril.