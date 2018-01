Pub

A delegação de Pyongyang vai integrar ainda 24 treinadores e representantes oficiais.

O Comité Olímpico Internacional disse hoje que 22 atletas norte-coreanos vão competir nos Jogos Olímpicos de Inverno na cidade sul-coreana de PyeongChang, agendados para fevereiro, e que as equipas das duas Coreias vão desfilar juntas na cerimónia de abertura.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, indicou que os atletas da Coreia do Norte vão competir em cinco modalidades desportivas, incluindo numa equipa feminina conjunta de hóquei no gelo, composta por atletas das duas Coreias.

Patinagem artística no gelo, patinagem de velocidade em pista curta, esqui alpino e esqui de fundo são as outras modalidades que terão atletas norte-coreanos.

A delegação de Pyongyang que estará nos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018, realizados entre 09 de fevereiro e 25 de fevereiro, vai integrar ainda 24 treinadores e representantes oficiais.

Nas declarações divulgadas hoje pelas agências internacionais, Thomas Bach expressou ainda "sinceros agradecimentos aos governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul".

O acordo entre Pyongyang e Seul, que estão tecnicamente em guerra há mais de 65 anos, para as Olimpíadas de Inverno foi possível depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter levantado a possibilidade, durante a sua mensagem de Ano Novo, de a Coreia do Norte enviar uma delegação à competição.

Este acordo também marcou o restabelecimento da comunicação entre as duas Coreias, algo que não acontecia desde 2016.