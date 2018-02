Pub

Alina Zagitova conquistou o júri ao som da música do bailado D.Quixote e é a segunda patinadora mais jovem a ganhar o ouro olímpico

A atleta de 15 anos, conquistou hoje a primeira medalha de ouro russa sob bandeira olímpica, em patinagem artística, a três dias do encerramento dos Jogos Olímpicos de inverno de Pyeongchang2018.

Com um total de 239,57 pontos, Alina Zagitova superou a sua compatriota Evgenia Medvedeva, de 18 anos, creditada com 238,26 pontos. Na terceira posição ficou a canadiana Kaetlyn Osmond, de 22 anos, com um total de 231,02 pontos.

Alina Zagitova e Evgenia Medvedeva foram inscritas em Pyeongchang2018 como neutras, após a suspensão do seu país pelo Comité Olímpico Internacional (COI), por doping institucionalizado e transversal a várias modalidades.

A patinadora, que conquistou o júri ao som da música do bailado D.Quixote, impôs-se à sua compatriota bicampeã mundial Evgenia Medvedeva, que se exibiu com a música do filme Anna Karenina, graças ao programa curto de quarta-feira, dado que ambas receberam a mesma pontuação (156,65).

Com apenas 15 anos e meio, Alina Zagitova tornou-se a segunda patinadora mais jovem a ganhar o ouro olímpico, atrás da norte-americana Tara Lipinski, que com algumas semanas menos chegou ao título em Nagano1998.

