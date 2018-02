Pub

O emblema parisiense segurou este sábado a sua vantagem na liderança da liga francesa, ao bater em casa o Estrasburgo por 5-2 em jogo da 26.ª Jornada.

A equipa parisiense foi surpreendida aos seis minutos quando o costa-marfinense Jean Aholou colocou o Estrasburgo em vantagem, mas a reação não tardou, com Julian Draxler (10 minutos), Neymar (21) e Ángel Di Maria (22) a operarem a reviravolta.

Na segunda parte, o PSG ainda se deixaria surpreender novamente quando Stephane Bahoken reduziu aos 67 minutos para o Estrasburgo, mas o argentino Edison Cavani acabaria por confirmar a supremacia da equipa comandada por Unai Emery, ao 'bisar' aos 73 e 79 minutos.

O PSG soma assim 68 pontos, mais 12 do que o Mónaco de Leonardo Jardim, que na sexta-feira bateu o Dijon por 4-0, e mais 16 do que o Marselha, terceiro.

O Marselha derrotou na quinta-feira o Sporting de Braga, para a Liga Europa, e só volta aos relvados para o campeonato francês no domingo, na receção ao Bordéus. O Lyon, quarto com 48 pontos, também só joga domingo, na casa do Lille.

Nos outros jogos outros disputados, registaram-se três empates: 0-0 no Amiens-Toulouse, 1-1 no Montpellier-Guingamp e 2-2 no Caen-Rennes. O Angers ficou mais penúltimo, ao perder em casa com o Saint-Étienne, por 1-0, e o Metz ainda mais último, ao ser derrotado em Troyes, por 1-0.