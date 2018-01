Pub

O Paris Saint-Germain, detentor do troféu, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga francesa de futebol após vencer no campo do Amiens, por 2-0, no encontro que encerrou a eliminatória.

Após uma primeira parte sem golos, mas como o Amiens a ficar reduzido a 10 unidades, por expulsão do guarda-redes Gurtner, aos 34 minutos, o brasileiro Neymar colocou os parisienses em vantagem, aos 53, na marcação de uma grande penalidade, e Rabiot confirmou o triunfo, aos 78.

O Paris Saint-Germain, que conquistou as últimas quatro edições da Taça da Liga francesa, juntou nas meias-finais ao Mónaco, de Leonardo Jardim, e ao Rennes e Montpellier, que também hoje asseguraram a passagem.

O Rennes recebeu e bateu o Toulouse, por 4-2, enquanto o Montpellier foi ao campo do Angers vencer por 1-0.