Neymar fez quatro golos na goleada dos parisienses ao Dijon do português Xeka. Um festival!

Se estivéssemos na escola podíamos dizer que muda aos quatro e acaba aos oito. Pois bem os jogos do Paris Saint-Germain quase se habilitam a ser uma espécie de brincadeira de crianças.



Nesta quarta-feira, em encontro da Liga francesa, o líder da prova recebeu uma formação do meio da tabela, o Dijon e apontou oito golos com a estrela da companhia a fazer quatro remates certeiros. Falamos de Neymar que ainda assistiu Mbappe para o 7-0. O ex-Benfica Di María também esteve em evidência, em especial na meia-hora inicial com dois golos e uma assistência para Cavani.

São 11 os pontos que o PSG tem de vantagem sobre o Lyon que bateu o Guingamp de Rebocho fora de casa (0-2).