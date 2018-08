PSG completa tripleta com conquista da Taça

Está completada a tripleta do Paris Saint-Germain esta época. O clube parisiense, poder hegemónico do futebol gaulês nos últimos anos, conquistou esta terça-feira a Taça de França, ao bater a sensação Les Herbiers (2-0), na final realizada em Saint-Denis.

Depois do campeonato e da Taça da Liga, foi a Taça de França a juntar-se mais uma vez (a 12.ª, quarta consecutiva) ao palmarés do PSG. Frente a uma equipa do terceiro escalão, apurada surpreendentemente para a final, os parisienses dominaram por completo o jogo decisivo. Lo Celso (26') e Cavani (74', de penálti) fizeram os golos.

O clube da capital francesa, que tem o português Antero Henrique como diretor desportivo, termina assim com pleno sucesso a época 2017/18, a nível doméstico (com o título na mão, terá ainda de disputar as duas últimas jornadas da Ligue 1). Continua, no entanto, a faltar um sucesso europeu ao projeto milionário patrocinado pelo qatari Nasser Al-Khelaifi: este ano, foi eliminado pelo Real Madrid, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões