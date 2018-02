Nazaré, 02/02/2014 - Este domingo fica marcado pelo regresso de Garrett McNamara às ondas gigantes da Praia do Norte, na Nazaré. (Jorge Amaral/Global Imagens)

Pub

O Nazaré Challenge, terceira etapa do circuito mundial de surf em ondas gigantes, vai ser disputado no sábado na Praia do Norte, confirmou a organização da prova à agência Lusa

A Nazaré vai receber pela segunda vez uma prova desde circuito, que conta com mais três provas, duas das quais já disputadas no México e no Havai, onde se sagraram vencedores o havaiano Kai Lenny, líder do 'ranking', e o havaiano Ian Walsh, respetivamente.

O australiano Jamie Mitchell venceu a primeira edição da competição nazarena, em dezembro de 2016.

O período de espera do Nazaré Challenge decorre desde 17 de outubro de 2017 e prolonga-se até ao fim de fevereiro, estando agora previsto o seu arranque no sábado, às 07:00.

Além de Joao de Macedo, que integra o circuito, a prova nazarena, vai contar com os 'wild-card' António Silva, Nic von Ruup, Alex Botelho -- atual nono do 'ranking' -- e Hugo Vau, além do havaiano Garrett McNamara.

Cada 'heat' da prova, que tem um prémio monetário de 100.000 dólares (cerca de 81.000 euros), vai opor seis surfistas, durante 45 minutos, qualificando-se para as rondas seguintes os três primeiros.

De acordo com a organização, e dadas as condições do mar esperadas - ondas entre os 10 e 15 metros -, está prevista uma operação de segurança sem precedentes, 15 motas de água e cinco barcos, envolvendo 40 pessoas deste setor.