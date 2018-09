Protesto palestiniano cancela jogo da Argentina em Israel

Israel critica Argentina: "Há valores que são mais altos do que Messi"

O jogo particular entre Israel e a Argentina, marcado para sábado em Jerusalém, foi cancelado a pedido dos jogadores argentinos, que receavam não estar reunidas as condições de segurança necessárias.

A decisão foi tomada depois de no treino desta terça-feira, realizado no centro de treinos do Barcelona, vários manifestantes defensores da causa palestiniana protestaram contra a realização dessa partida de preparação para o Mundial, exibido bandeiras da Palestina, mas também camisolas da seleção argentina tingidas de vermelho, simbolizando sangue.

Já no dia 24 de maio, o Comité Argentino de Solidariedade com o Povo Palestiniano tinha feito um protesto junto da sede da federação argentina (AFA) onde exigiu o cancelamento da partida em Israel, que servia para assinalar os 70 anos da criação do estado de Israel. Esses manifestantes dirigiram-se mesmo a Messi para que não jogasse.

Segundo o jornal espanhol AS, os jogadores reuniram-se com o presidente da AFA, Claudio Tapia, e explicaram que tinham receio de haver falta de segurança durante o jogo e em redor do estádio onde se realizaria a partida. A AFA acabou por aceder às pretensões dos jogadores, pelo que o selecionador Jorge Sampaoli pretende agora agendar uma nova partida de preparação, mas em Barcelona.