Liberty Media quer reconfigurar autódromos para tornar corridas do Mundial mais disputadas e empolgantes

A proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media, quer revolucionar o Campeonato do Mundo e estuda possíveis alterações. O mais recente cenário em equação para melhorar o espetáculo passa por uma reconfiguração dos circuitos ao nível de traçado e asfalto.

Em entrevista ao portal Motorsport.com, o diretor desportivo da F1, Ross Brawn, revelou que a Liberty Media já está a trabalhar junto de alguns autódromos, sem indicar quais, para torná-los mais exigentes. Uma das ideias é fazer com que pistas de asfalto menos abrasivo sejam modificadas para proporcionar níveis distintos de desempenho dos carros e desgaste dos pneus. "O programa aerodinâmico está a acelerar, e o trabalho no desenvolvimento dos circuitos está a decorrer ao mesmo tempo. Já nos reunimos com alguns responsáveis de circuitos sobre possíveis mudanças para melhorar as corridas", assumiu o dirigente, citando a pista de Sochi, onde se disputa o Grande Prémio da Rússia, como um exemplo de asfalto onde não existe tanto desgaste. "A superfície é muito importante para as corridas, porque o tipo de superfície pode criar desgaste, e um grau razoável de desgaste ajuda as corridas, porque se cria um diferencial de performance", justificou.

Já o intuito da mudança do traçado não é aumentar o número de ultrapassagens, até porque Brawn é defensor de uma das premissas da modalidade: "ultrapassagens frequentes não significam necessariamente corridas mais empolgantes".

"Começámos a analisar os nossos arquivos. Quais foram os períodos em que houve mais ultrapassagens? Existem pistas onde há mais ultrapassagens? Daí pode-se fazer uma análise estatística", explicou. "É necessário parar e pensar sobre o que é uma boa corrida, e isso são dois carros em disputa. Isso pode significar que o comandante da corrida permanece na frente, mas que seja uma ótima corrida na mesma. É um pouco mais complexo do que o número de ultrapassagens. O que estamos a ver é a capacidade para criar linhas diferentes nas curvas. ", acrescentou.

Recorde-se que a Liberty Media tem promovido algumas mudanças na tentativa de aproximar o público das corridas, como a chegada às redes sociais, criação de um canal no Youtube ou. campeonato de e-sports