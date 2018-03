Pub

O Conselho de Disciplina aplicou ainda uma suspensão de 22 dias ao diretor de comunicação do Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu aplicar uma multa de 6120 euros ao Benfica devido ao programa "Chama Imensa" da BTV, que no dia 20 de novembro denunciou uma alegada nova estrutura daquilo que apelidou "novo Apito Dourado".

Os encarnados viram ainda o seu diretor de comunicação, Luís Bernardo, ser suspenso por 22 dias, acrescido de uma multa de 1377 euros, por causa de um twitter em que denunciou alegadas ligações entre Hernâni Fernandes, funcionário do Sporting, e o árbitro Hugo Miguel, que arbitrou o dérbi disputado a 3 de janeiro no Estádio da Luz. O Benfica vai entretanto recorrer deste castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O CD decidiu ainda aplicar uma multa de 5738 euros ao Sporting de Braga por "eventuais agressões a agente da força de segurança pública" no exterior do estádio à margem do dérbi com o V. Guimarães.

Já o presidente do Belenenses, Rui Pedro Soares, foi suspenso por 45 dias e multado em 2900 euros por comentários sobre a arbitragem no final do jogo com o Boavista, relativo à 17ª jornada da Liga.