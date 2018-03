Pub

O presidente da Liga quer que os jogadores que saem da formação tenham mais possibilidades de fazer a sua transição para seniores

Pedro Proença, presidente da Liga, assumiu esta quinta-feira, no congresso The Future of Football, organizado pelo Sporting, que "as equipas B e o campeonato de sub-23 são duas realidades que devem e podem viver em perfeita harmonia".

"Existem treinadores que manifestaram publicamente que são totalmente a favor da continuidade das equipas B e da vertente competitiva que a Liga 2 oferece", revelou Proença, que lembrando que "Portugal não se pode dar ao luxo de abdicar de mais de oito mil atletas que encontram dificuldades na transição da formação".

Nesse sentido, defende que se deve manter o espaço das equipas B "sem hipotecar o de outros", pois "podemos e devemos ter mais uma competição".