epa06512727 Real Madrid's Cristiano Ronaldo celebrates after scoring the 4-0 for his team during the Spanish Primera Division soccer match between Real Madrid and Real Sociedad at the Santiago Bernabeu stadium, Madrid, Spain, 10 February 2018. EPA/RODRIGO JIMENEZ

Pub

Merengues venceram a Real Sociedad por 5-2. Carlos Carvalhal somou mais uma vitória pelo Swansea em Inglaterra

O Real Madrid voltou ontem às vitórias, depois do empate a dois golos com o Levante na jornada anterior, ao receber e golear a Real Sociedad, por 5-2, no Santiago Bernabéu. O jogo serviu também para Cristiano Ronaldo se reencontrar com os golos, contribuindo com três e uma exibição de gala para o triunfo dos merengues.

CR7 voltou assim aos bons velhos tempos, ele que nos últimos meses vinha a ser questionado como um dos principais responsáveis pelo mau momento da equipa, que até ontem apenas tinha oito golos na Liga espanhola em 17 partidas realizadas. E que jogo fez Ronaldo! Além dos três golos (pela primeira vez esta época), atirou uma bola aos ferros e fez a assistência para Lucas Vázquez marcar o primeiro do Real Madrid.

Em vésperas do grande jogo da Champions frente ao PSG (já nesta quarta-feira), Zidane parece ter recuperado a melhor versão de Cristiano Ronaldo, que será certamente um dos trunfos do Real Madrid para a partida com os milionários franceses.

Este resultado permitiu aos merengues subirem ao terceiro lugar à condição (o Valência recebe hoje o Levante), ainda a dez pontos do Atlético de Madrid (venceu ontem fora o Málaga, por 1-0, com um golo de Griezmann) e a 16 do líder Barcelona.

Carvalhal volta a vencer

Em Inglaterra, a jornada ficou marcada por mais um triunfo do Swansea, de Carlos Carvalhal, na receção ao Burnley, por 1-0. O treinador português continua em alta no campeonato desde que assumiu o comando da equipa, em finais de dezembro, somando quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Valeu a Carvalhal um golo do sul-coreano Ki Sung-yong, muito perto do final, para a equipa dar mais um salto rumo à manutenção na Premier League - é neste momento 15.ª classificada, com 27 pontos. "Começámos a nadar e já conseguimos ver a costa. Sabemos a direção em que queremos nadar porque já vemos a costa, mas ainda temos muito que nadar até chegarmos lá", disse o técnico.

Destaque ainda para o primeiro triunfo de João Mário com a camisola do West Ham, por 2-0, sobre o Watford, com golos de Chicharito Hernández (38") e Marko Arnautovic (78"). José Fonte não saiu do banco e Carrillo foi também suplente não utilizado no Watford. Já o Manchester City recebeu e goleou o Leicester, por 5-1, num jogo onde Adrien e Bernardo Silva foram titulares dos dois lados. Sterling e Agüero (quatro golos!) marcaram para o City; Vardy para o Leicester.

Na II Liga inglesa, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo soma e segue. Ontem recebeu e venceu o Queens Park Rangers, por 2-1, com golos de N"Diaye (12") e Hélder Costa ( 21"), ambos com assistências de Ivan Cavaleiro, um resultado que permitiu à equipa cimentar a liderança, agora com uma vantagem de 13 pontos.

Na liga francesa, destaque para a goleada por 4-0 do Mónaco no campo do Angers, com golos de Butelle, Jovetic (dois) e Raggi, num jogo onde os portugueses Rony Lopes e João Moutinho foram titulares. A equipa do principado está no segundo lugar, atrás do PSG, que ontem venceu por 1-0 o Toulouse, com um golo de Neymar.