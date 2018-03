Pub

Golo ao Génova - cabeceamento no último lance do jogo - pode relançar a carreira do avançado português com a camisola rossoneri

Custou, mas foi. À 28.ª jornada, André Silva estreou-se a marcar na Serie A italiana e fê-lo com estilo, num golo que valeu o triunfo ao AC Milan no terreno do Génova, no último suspiro da partida - ao minuto 90+4". O avançado português respondeu de cabeça, na área, a um cruzamento de Suso, e carimbou a quarta vitória consecutiva da equipa de Gennaro Gattuso, que está já em zona europeia (sexto lugar) e a sonhar com os lugares de acesso à Liga dos Campeões.

O golo de André Silva chega numa fase crucial e pode funcionar como um momento de viragem para o antigo avançado portista ao serviço do AC Milan, numa semana em que o internacional português foi notícia por se equacionar a sua saída, no final da temporada, devido às dificuldades de adaptação ao futebol italiano - os nomes de Sevilha, Valência, Mónaco e Wolverhampton surgiram entre os interessados num empréstimo.

O AC Milan pagou 38 milhões de euros pelo avançado português, ao FC Porto, no verão passado, mas a utilização de André Silva tem sido escassa na Serie A, onde foi titular apenas por cinco vezes até agora (e suplente utilizado noutras 12 jornadas) - os dotes goleadores mostrou-os na Liga Europa, com oito golos entre o playoff e a fase de grupos, ainda com Montella como treinador.

Com Gattuso, André Silva estava ainda em branco. Ontem, o jogador português voltou a começar o jogo no banco, na deslocação a Génova, mas o técnico fê-lo entrar aos 68 minutos para o lugar do turco Çalhanoglu, dado o nulo persistente no marcador. E no último lance do jogo o n.º 9 dos rossoneri lá encontrou finalmente o caminho do golo, com um cabeceamento imparável.

Em ano de Mundial, também para a seleção portuguesa é importante que este golo possa relançar a aventura de André Silva com a camisola do AC Milan. Em declarações, no final do jogo, à Sky italiana, o jogador mostrou-se "muito feliz pelo primeiro golo na Serie A, sobretudo desta forma, no último minuto e a valer uma vitória". E agradeceu a "confiança do mister, dos colegas e da sociedade".

Quanto ao futuro, "o importante é continuar a trabalhar", afirmou. "Espero continuar a marcar muitos golos e que venham mais na Serie A. Um avançado vive de golos, mas o mais importante é trabalhar. Os golos acabarão por vir."

Gattuso também se mostrou "contente por André Silva": "Finalmente furou o bloqueio. Vestir esta camisola não é fácil, sobretudo para jogadores jovens como ele." E até o espanhol Suso, que assistiu para o golo, dedicou umas palavras ao português: "É bom para ele, os atacantes vivem de golos. É um bom jogador, só precisa de tempo e minutos para adaptar-se a um futebol que é muito diferente daquele a que estava habituado."

Numa jornada marcada pela homenagem a Davide Astori (ver fotolegenda), a Juventus subiu à liderança graças à vitória sobre a Udinese (2-0, bis de Dybala) e ao nulo (0-0) do Nápoles na visita ao campo do Inter de Milão.