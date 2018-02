Pub

Se não 'obedecessem' não jogavam na equipa principal do Rubio Ñu

Antonio González, presidente do Rubio Ñu, do Paraguai, está a ser acusado de obrigar alguns jogadores do seu clube a manter relações sexuais consigo para poderem jogar na equipa principal. Foram públicas as fotos do dirigente na cama com um ex-atleta, mas agora surgem novas acusações para com o presidente, a quem já foi ordenada a detenção.

Refira-se que além de Bernardo Caballero, o tal jogador das fotos que foram divulgadas na imprensa, também um jovem de 19 anos, Fermín, acusou Antonio González desta prática.

"Se não fizessem o que queria, não jogavam. Tornavam-se numa espécie de criados, tinham que limpar tudo. Ele coagia-os sexualmente. O meu cliente (Firmín), garante que não acedeu, mas o González não o deixava em paz, nem de dia, nem de noite. Perseguia-o", conta, citado pela imprensa local. "Há vários rapazes que passaram por isto. Tinham 15, 16 e 17 anos, não sei exatamente quantos são", disse o advogado.