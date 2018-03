Pub

O pai do futebolista brasileiro publicou, na segunda-feira, fotografias do presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, junto do avançado que continua a recuperar de uma cirurgia ao pé direito, no Brasil.

"A visita de hoje a Neymar, obrigado PSG", escreveu Neymar Senior, na sua conta oficial de Instagram.

Uma primeira fotografia mostra Neymar, o seu pai e Nasser Al-Khelaifi numa estância balnear de luxo, a cem quilómetros do Rio de Janeiro. Na fotografia seguinte aparece novamente o pai do jogador, juntamente com Antero Henrique e Jean-Martial Ribes, diretores desportivo e de comunicação do PSG, respetivamente.

Esta visita vem enfraquecer os rumores sobre a saída do avançado brasileiro do PSG, fomentados pela imprensa espanhola, depois da eliminação do clube parisiense da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.

Neymar lesionou-se no jogo contra o Olympique de Marselha, em 25 de fevereiro e foi operado, no início de março, ao quinto metatarso do pé direito, pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar.