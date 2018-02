Pub

"Nunca existiram quaisquer riscos para a integridade física dos adeptos", defendeu Alexandre Faria, "satisfeito" com resultado da vistoria da Liga, que esta sexta-feira, decidiu abrir a bancada norte para o jogo com o Sporting.

O presidente do Estoril ficou "feliz" com a decisão da Liga de reabrir a bancada norte, para o jogo com o Sporting. "Porque se dúvidas existissem, estão completamente dissipadas, com este consenso generalizado do LNEC, da Liga e da Câmara Municipal de Cascais, sobre estarem reunidas condições de segurança para a realização de jogos e utilização plena do Estádio António Coimbra da Mota, incluindo e bancada norte". disse Alexandre Faria ao DN.

E como se combate o sentimento de insegurança que os adeptos ainda possam ter? " Não acredito que haja razão para isso. Sempre dissemos que nunca esteve em causa a segurança dos adeptos, e é isso que esta decisão confirma. Nunca existiram quaisquer riscos para a integridade física dos adeptos, nem segurança da estrutura. Não há razão alguma para as pessoas estarem preocupadas", respondeu o presidente dos canarinhos.

O clube vai agora emitir cerca de 3000 bilhetes para a bancada norte, de venda livre, vendidos pelo Estoril a quem quiser ir ver o jogo com o Sporting, DA 21. ª jornada da Liga, domingo, às 18.00.